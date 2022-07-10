[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Штаны с компрессией: кому они нужны и как их выбрать KakProsto



Слово «компрессия» переводится с английского как «сдавливание». Функция компрессионной одежды — защита и поддержка мышц, а также стимуляция кровообращения за счёт аккуратного комплексного давления на определённые участки тела. Изначально брюки с компрессией использовались в медицине для поддержания здоровья у людей с проблемными сосудами: они усиливали кровообращение в нужных местах и даже снижали артериальное давление. Сейчас компрессионные штаны используют и спортсмены. Штаны с компрессией положительно влияют на тонус мышц и согревают их во время тренировки. Дополнительный плюс — такие брюки защищают от ссадин, царапин и потёртостей, если занятия на коврике для фитнеса могут быть слишком активными. Материал, из которого производят компрессионную одежду, хорошо вентилируется, пропускает к коже воздух и при этом не задерживает влагу. Как правильно подобрать штаныКак выбрать компрессионные штаны, в которых будет комфортно? Обратить внимание на уровень компрессии. Брюки со слишком высокой компрессией для тренировок не подойдут. Лучше проконсультироваться с продавцом в спортивном магазине: он даст рекомендации по подбору с учётом вида спорта. Дополнительно перед началом тренировок стоит посетить терапевта — возможно, его советы помогут вам сделать выбор. Брюки не должны сдавливать ноги в щиколотках и очень плотно прилегать к коже живота. Слишком большие брюки тоже не подойдут: они не будут оказывать необходимый уровень давления на сосуды. Можно примерить несколько пар и присесть на корточки или пуфик в примерочной комнате. Не должно быть ощущения сдавливания в поясе и бёдрах или другого дискомфорта. Выбор компрессионных штанов сильно зависит и от типа тренировок. Для каждого вида спорта существует своя компрессионная одежда: брюки, гетры, гольфы. Штаны подходят для активных занятий в тренажёрном зале, особенно при работе с большими весами или занятиях боксом и другими единоборствами.Стоит обратить внимание на материалы с охлаждающим эффектом. Во время интенсивных тренировок такие брюки обеспечивают прохладу и комфорт. Но избыточное охлаждение тоже не подойдёт — оно снизит эффект от тренировок. Носить компрессионную одежду нужно только во время тренировок: длительное сжатие мышц и сосудов может навредить организму. Стоит руководствоваться здравым смыслом и рекомендациями тренера.



Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)