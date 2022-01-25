Штамм «Омикрон» может вызывать резкое повышение артериального давления

Штамм «Омикрон» может вызывать резкое повышение артериального давления Новости
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Резкое повышение давления является одним из основных признаков, указывающих на заражение штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон». Об этом заявили российские медицинские специалисты.

Врачи утверждают, что штамм «Омикрон» отличается от других вариантов коронавируса более коротким инкубационным периодом. Он составляет от одного до трех дней, что влияет на его распространение. К числу основных симптомов специалисты относят першение в горле, повышение давления, а также слабость и повышение температуры тела.

«Бывает, три дня температура 39, а на четвертый — как будто ничего и не было», — рассказала участковая медицинская сестра Лола Агавердиева в интервью газете «Петербургский дневник».

Врачи рекомендуют пройти бесплатную процедуру вакцинации для защиты от заражения коронавирусом. Они подчеркнули, что вакцинированные пациенты легче переносят COVID-19 или болеют бессимптомно.


 
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