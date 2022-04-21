Штайнмайер обид не прощает: Скабеева объяснила отказ ФРГ поставить Киеву тяжелое вооружение

Скабеева напомнила, что накануне президент Украины Владимир

Зеленский сообщил, что отказал принять президента ФРГ Франка-Вальтера

Штайнмайера из-за его «связей с Россией». Этот случай вызвал широкий резонанс в

информационном пространстве Европы, ведь Киев таким недружественным жестом мог

поставить под вопрос поставки вооружения.