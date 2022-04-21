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    Штайнмайер обид не прощает: Скабеева объяснила отказ ФРГ поставить Киеву тяжелое вооружение

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Штайнмайер обид не прощает: Скабеева объяснила отказ ФРГ поставить Киеву тяжелое вооружение

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    Prt scr youtube.com/Анатолий Шарий

    Российская журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале рассказала о
    списке вооружения, которое Германия поставит Украине. Любопытная деталь — тяжелого
    вооружения, которое требовал Киев, в перечне нет.

    Скабеева напомнила, что накануне президент Украины Владимир
    Зеленский сообщил, что отказал принять президента ФРГ Франка-Вальтера
    Штайнмайера из-за его «связей с Россией». Этот случай вызвал широкий резонанс в
    информационном пространстве Европы, ведь Киев таким недружественным жестом мог
    поставить под вопрос поставки вооружения.

    По словам Скабеевой, так и вышло. Журналистка уверена, что
    Штайнмайер затаил обиду на Зеленского, и в результате Киев не получил тяжелое
    вооружение.

    «Вывод: Штайнмайер не прощает обид», — заключила Скабеева.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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