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Российская журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале рассказала о
списке вооружения, которое Германия поставит Украине. Любопытная деталь — тяжелого
вооружения, которое требовал Киев, в перечне нет.
Скабеева напомнила, что накануне президент Украины Владимир
Зеленский сообщил, что отказал принять президента ФРГ Франка-Вальтера
Штайнмайера из-за его «связей с Россией». Этот случай вызвал широкий резонанс в
информационном пространстве Европы, ведь Киев таким недружественным жестом мог
поставить под вопрос поставки вооружения.
По словам Скабеевой, так и вышло. Журналистка уверена, что
Штайнмайер затаил обиду на Зеленского, и в результате Киев не получил тяжелое
вооружение.
«Вывод: Штайнмайер не прощает обид», — заключила Скабеева.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.