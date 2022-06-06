Штаб теробороны ДНР заявил о зачистке от ВСУ 229 населенных пунктов в республике
Федеральное агенство новостейСилы Народной милиции ДНР при огневой поддержке российской армии продолжают зачищать от украинских военных населенные пункты республики. Под контроль союзных сил перешли 229 населенных пунктов в ДНР, заявили 6 июня в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. В том числе освобождены Зеленый Гай и Петровское. Сейчас ведутся бои за Святогорск, уточнили в штабе. Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что под контролем находятся все населенные пункты в ЛНР, кроме Северодонецка и Лисичанска. За них идут ожесточенные боевые действия.
Силы Народной милиции ДНР при огневой поддержке российской армии продолжают зачищать от украинских военных населенные пункты республики.
Под контроль союзных сил перешли 229 населенных пунктов в ДНР, заявили 6 июня в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. В том числе освобождены Зеленый Гай и Петровское. Сейчас ведутся бои за Святогорск, уточнили в штабе.
Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что под контролем находятся все населенные пункты в ЛНР, кроме Северодонецка и Лисичанска. За них идут ожесточенные боевые действия.