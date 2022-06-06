Штаб теробороны ДНР заявил о зачистке от ВСУ 229 населенных пунктов в республике

Федеральное агенство новостейСилы Народной милиции ДНР при огневой поддержке российской армии продолжают зачищать от украинских военных населенные пункты республики. Под контроль союзных сил перешли 229 населенных пунктов в ДНР, заявили 6 июня в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. В том числе освобождены Зеленый Гай и Петровское. Сейчас ведутся бои за Святогорск, уточнили в штабе. Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что под контролем находятся все населенные пункты в ЛНР, кроме Северодонецка и Лисичанска. За них идут ожесточенные боевые действия.

Федеральное агенство новостей

Силы Народной милиции ДНР при огневой поддержке российской армии продолжают зачищать от украинских военных населенные пункты республики.

Под контроль союзных сил перешли 229 населенных пунктов в ДНР, заявили 6 июня в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. В том числе освобождены Зеленый Гай и Петровское. Сейчас ведутся бои за Святогорск, уточнили в штабе.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что под контролем находятся все населенные пункты в ЛНР, кроме Северодонецка и Лисичанска. За них идут ожесточенные боевые действия.