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Штаб теробороны ДНР сообщил об установлении контроля над 238 населенными пунктами в Донбассе

Штаб теробороны ДНР сообщил об установлении контроля над 238 населенными пунктами в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Народной милиции ЛДНР при огневой поддержке российских войск продолжают успешное наступление в рамках спецоперации по защите и освобождению Донбасса. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

В ведомстве отметили, что союзные войска выбили украинских националистов из населенного пункта Рассадки в Донецкой Народной Республике. Всего силам республики удалось взять под свой полный контроль 238 поселков и городов в Донбассе.

Также представители Штаба теробороны ДНР отметили, что Вооруженные силы Украины продолжают нести серьезные потери в живой силе и военной технике.

Ранее пресс-служба Народной милиции республики сообщала, что за прошедшие сутки ВСУ 64 раза открывали огонь по территории ДНР, пишет RT.

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