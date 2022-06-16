Штаб теробороны ДНР сообщил об установлении контроля над 238 населенными пунктами в Донбассе

Военнослужащие Народной милиции ЛДНР при огневой поддержке российских войск продолжают успешное наступление в рамках спецоперации по защите и освобождению Донбасса. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
В ведомстве отметили, что союзные войска выбили украинских националистов из населенного пункта Рассадки в Донецкой Народной Республике. Всего силам республики удалось взять под свой полный контроль 238 поселков и городов в Донбассе.
Также представители Штаба теробороны ДНР отметили, что Вооруженные силы Украины продолжают нести серьезные потери в живой силе и военной технике.
Ранее пресс-служба Народной милиции республики сообщала, что за прошедшие сутки ВСУ 64 раза открывали огонь по территории ДНР, пишет RT.