Штаб обороны ДНР сообщил об освобождении от украинских войск села Сидорово под Славянском

«По состоянию на 30 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 240 населенных пунктов. Под оперативный контроль наших сил перешло Сидорово, продолжается зачистка вражеского элемента», — сказано в сообщении.