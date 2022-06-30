Штаб обороны ДНР сообщил об освобождении от украинских войск села Сидорово под Славянском

Расположенное недалеко от Славянска село Сидорово перешло под контроль военнослужащих Народной милиции ДНР, сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Согласно информации ведомства, населенный пункт находится всего в 13 километрах от города. Таким образом, от украинских войск освобождено уже 240 населенных пунктов на территории ДНР.
«По состоянию на 30 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 240 населенных пунктов. Под оперативный контроль наших сил перешло Сидорово, продолжается зачистка вражеского элемента», — сказано в сообщении.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что союзные войска установили контроль над нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске.