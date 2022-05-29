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Штаб обороны ДНР сообщил о пострадавших в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ

Штаб обороны ДНР сообщил о пострадавших в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Вооруженных сил Украины подвергли обстрелу населенный пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике, есть пострадавшие, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

По данным ведомства, украинские бойцы нанесли удар со стороны поселка Крупская. В результате обстрела получили ранения местные жители, мужчина и женщина. Сообщается, что последняя погибла от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в 10:25 со стороны ВСУ было выпущено по Макеевке восемь 122-мм снарядов. Такие данные предоставило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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