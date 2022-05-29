Штаб обороны ДНР сообщил о пострадавших в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины подвергли обстрелу населенный пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике, есть пострадавшие, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
По данным ведомства, украинские бойцы нанесли удар со стороны поселка Крупская. В результате обстрела получили ранения местные жители, мужчина и женщина. Сообщается, что последняя погибла от полученных травм.
Ранее сообщалось, что в 10:25 со стороны ВСУ было выпущено по Макеевке восемь 122-мм снарядов. Такие данные предоставило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).