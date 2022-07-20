Шпионская техника: как преступники могут использовать телевизор и холодильник для слежки за людьми

Домашняя бытовая техника: пылесос, холодильник, телевизор — может быть использована для наблюдения и прослушивания, заявил участник российской хакерской группы RaHDIt. Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал «Народным Новостям», как преступники могут украсть личную информацию людей с помощью приборов, а также дал советы, которые помогут защитить свои данные.
«Пылесос, холодильник, телевизоры. Сейчас большинство моделей телевизоров, они напрямую связаны с интернетом. В телевизорах стоят и камеры, и микрофоны. Сам по себе телевизор является небольшим компьютером, компьютерным устройством. Соответственно, при определенных манипуляциях возможно даже получение доступа к микрофону, камере телевизора и удаленно там просматривать, прослушивать то, что происходит в помещении», — сказал хакер.
Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Н. Э. Баумана Виталий Вехов рассказал «Народным Новостям», что речь идет о современной бытовой технике любого класса. Эта техника должна быть оснащена модулями wi-fi для дистанционного управления. Подобрав пароль, мошенники могут управлять техникой в отсутствии хозяина, объяснил специалист.
«Устройства, у которых на заводском уровне интегрированы различные микрофоны и камеры, могут быть использованы в целях мошенников. Можно записать любую информацию на любом расстоянии, а потом использовать ее против граждан. Главным советом станет заклеивание камер на приборах. Нужно заклеить камеру как снаружи, так и изнутри с помощью изоленты. Также можно использовать зажимы для бумаги, чтобы закрыть камеру на компьютере или ноутбуке», — посоветовал Вехов.
Еще одним прибором, через которые мошенники могут узнавать данные, являются умные часы последнего поколения. Эксперт отметил, что для того, чтобы полноценно пользоваться часами, нужно зарегистрироваться на сайте изготовителя. Он подчеркнул, что как правило, это зарубежные фирмы, которые сотрудничают с Агентством национальной безопасности. Вехов напомнил, что такие часы также можно дистанционно использовать для наблюдения за человеком.
Ранее «Народные Новости» писали, что мошенники из Украины начали использовать доброе имя российского певца Олега Газманова для обмана доверчивых и беззащитных пенсионеров. Исполнитель уже обращался с соответствующим запросом в правоохранительные органы, однако те выявили, что преступники орудуют из соседней страны.