Шпионская техника: как преступники могут использовать телевизор и холодильник для слежки за людьми

«Устройства, у которых на заводском уровне интегрированы различные микрофоны и камеры, могут быть использованы в целях мошенников. Можно записать любую информацию на любом расстоянии, а потом использовать ее против граждан. Главным советом станет заклеивание камер на приборах. Нужно заклеить камеру как снаружи, так и изнутри с помощью изоленты. Также можно использовать зажимы для бумаги, чтобы закрыть камеру на компьютере или ноутбуке», — посоветовал Вехов.