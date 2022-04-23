Схождение Благодатного огня произошло в храме Гроба Господня в Иерусалиме

В этом году участие в церемонии схождения Благодатного огня в Иерусалиме было ограничено. До мероприятия допускались только те, кто получил специальные разрешения. Общее число участников составило около 1,5 тыс. человек. На церемонии в храме Гроба Господня также присутствовали и представители российской делегации.