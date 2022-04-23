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    Схождение Благодатного огня произошло в храме Гроба Господня в Иерусалиме

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Схождение Благодатного огня произошло в храме Гроба Господня в Иерусалиме

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    pixabay.com

    Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в канун Светлого Христова Воскресения.

    Схождение Благодатного огня ежегодно совершается в Великую Субботу в преддверии Пасхи. Церемония является символом выхода из Гроба Света Истинного. Освящение огня более 10 столетий традиционно проводится в Кувуклии — часовне над Гробом Господним.

    В этом году участие в церемонии схождения Благодатного огня в Иерусалиме было ограничено. До мероприятия допускались только те, кто получил специальные разрешения. Общее число участников составило около 1,5 тыс. человек. На церемонии в храме Гроба Господня также присутствовали и представители российской делегации.

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