Шойгу: значительная часть территорий ЛДНР по левому берегу Северского Донца освобождена

Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
По словам главы ведомства, союзным войскам НМ ЛДНР и ВС РФ удалось освободить от украинских националистов 15 населенных пунктов, включая город Святогорск.
Также Шойгу отметил, что в настоящий момент идут ожесточенные бои за промзону города и ближайшие поселки.
«Развивается наступление на попасненском направлении. В целом на сегодняшний день освобождено 97% территории Луганской Народной Республики», — уточнил министр.
Кроме этого, глава Минобороны РФ уточнил, что за прошедшие пять дней сдались еще 126 военнослужащих ВСУ. Всего за время спецоперации сложили оружие и сдались в плен ВС РФ 6489 украинских солдат.