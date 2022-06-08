Новости01

Шойгу: значительная часть территорий ЛДНР по левому берегу Северского Донца освобождена

Шойгу: значительная часть территорий ЛДНР по левому берегу Северского Донца освобождена
MOD Russiavia Globallookpress.com

Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам главы ведомства, союзным войскам НМ ЛДНР и ВС РФ удалось освободить от украинских националистов 15 населенных пунктов, включая город Святогорск.

Также Шойгу отметил, что в настоящий момент идут ожесточенные бои за промзону города и ближайшие поселки.

«Развивается наступление на попасненском направлении. В целом на сегодняшний день освобождено 97% территории Луганской Народной Республики», — уточнил министр.

Кроме этого, глава Минобороны РФ уточнил, что за прошедшие пять дней сдались еще 126 военнослужащих ВСУ. Всего за время спецоперации сложили оружие и сдались в плен ВС РФ 6489 украинских солдат.

вс рф ДНР Донбасс Шойгу
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.