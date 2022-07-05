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Шойгу заявил об уничтожении 170 иностранных наемников на Украине за десять дней

Шойгу заявил об уничтожении 170 иностранных наемников на Украине за десять дней
Globallookpress.com MOD Russia

Более 100 иностранных наемников, участвующих в боях на стороне ВСУ, были уничтожены за последние десять дней в ходе специальной операции российских войск, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В ходе селекторного совещания глава Минобороны РФ подчеркнул, что за указанный период подразделения российской армии ликвидировали 170 иностранных наемников. Еще 99 отказались участвовать в боевых действиях и покинули украинскую территорию, добавил он.

«В результате успешного наступления Российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний», — сказал Шойгу.

Ранее глава военного ведомства доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска освободили территорию Луганской Народной Республики. Лисичанск и его окрестности стал последним городом ЛНР, откуда были выбиты части ВСУ.

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