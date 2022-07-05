Шойгу заявил об уничтожении 170 иностранных наемников на Украине за десять дней

Более 100 иностранных наемников, участвующих в боях на стороне ВСУ, были уничтожены за последние десять дней в ходе специальной операции российских войск, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В ходе селекторного совещания глава Минобороны РФ подчеркнул, что за указанный период подразделения российской армии ликвидировали 170 иностранных наемников. Еще 99 отказались участвовать в боевых действиях и покинули украинскую территорию, добавил он.
«В результате успешного наступления Российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний», — сказал Шойгу.
Ранее глава военного ведомства доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска освободили территорию Луганской Народной Республики. Лисичанск и его окрестности стал последним городом ЛНР, откуда были выбиты части ВСУ.