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Шойгу заявил, что в зону проведения спецоперации на Украине не направляют призывников

Шойгу заявил, что в зону проведения спецоперации на Украине не направляют призывников
Globallookpress.com/MOD Russ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что призывников не направляют в зону проведения спецоперации, сообщает ТАСС.

Ранее министр отметил, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим.

Шойгу также назвал главные приоритеты в ходе проведения операции — сохранение жизни и здоровья личного состава и исключение угрозы для мирного населения.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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