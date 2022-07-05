Шойгу заявил, что в зону проведения спецоперации на Украине не направляют призывников

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что призывников не направляют в зону проведения спецоперации, сообщает ТАСС.
Ранее министр отметил, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим.
Шойгу также назвал главные приоритеты в ходе проведения операции — сохранение жизни и здоровья личного состава и исключение угрозы для мирного населения.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.