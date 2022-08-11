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Шойгу вручил «Золотые Звезды» задействованным в спецоперации военнослужащим ВС РФ

Шойгу вручил «Золотые Звезды» задействованным в спецоперации военнослужащим ВС РФ
MOD Russia/via Globallookpress.com

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Отмечается, что торжественная церемония награждения проходила в Национальном центре управления обороной. Глава военного ведомства поблагодарил офицеров ВС РФ за самоотверженность и поздравил с получением высоких наград.

«Уверен, что вы и дальше будете служить верой и правдой нашему Отечеству и сделаете еще много-много хороших, добрых и важных дел для нашей страны, для армии», — заявил Шойгу.

Ранее сообщалось, что российские военные в ходе СВО доказали свою способность выполнять боевые задачи в любых условиях.

Золотая Звезда минобороны рф спецоперация Шойгу
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RusNewsToday24
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