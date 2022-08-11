Шойгу вручил «Золотые Звезды» задействованным в спецоперации военнослужащим ВС РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Отмечается, что торжественная церемония награждения проходила в Национальном центре управления обороной. Глава военного ведомства поблагодарил офицеров ВС РФ за самоотверженность и поздравил с получением высоких наград.
«Уверен, что вы и дальше будете служить верой и правдой нашему Отечеству и сделаете еще много-много хороших, добрых и важных дел для нашей страны, для армии», — заявил Шойгу.
Ранее сообщалось, что российские военные в ходе СВО доказали свою способность выполнять боевые задачи в любых условиях.