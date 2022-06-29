Шойгу вручил ордена и медали бойцам ВС РФ, отличившимся в ходе спецоперации на Украине

Генерал армии Сергей Шойгу посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка и наградил орденами и медалями российских военнослужащих, находящихся на излечении. Глава российского военного ведомства вручил звезды Героя России подполковнику Рустаму Сайфуллину и старшему лейтенанту Балдану Цыдыпову, а также ордена Мужества, медали «За отвагу», Суворова и Жукова другим бойцам ВС РФ за проявленный ими героизм в ходе СВО на Украине.