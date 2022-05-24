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Шойгу: страх разгрома ВСУ вынудил Запад усилить поставки летального оружия на Украину

Шойгу: страх разгрома ВСУ вынудил Запад усилить поставки летального оружия на Украину
Adrien Vautier/Keystone Press Agency/GLP; Pavel Nemecek/CTK/GLP; Qypchak/ CC BY-SA 4.0

Опасаясь разгрома Вооруженных сил Украины, Запад экстренно организовал поставки летального оружия в страну, заявил на совете министров обороны государств ОДКБ министр обороны России Сергей Шойгу.

На заседании совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, которое прошло по видеосвязи, глава российского Минобороны сообщил, что со стороны Запада были срочно организованы дополнительные поставки вооружения.

«Опасаясь разгрома украинских войск, Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия. Развернута широкомасштабная кампания по дезинформации мирового сообщества относительно истинных причин кризиса. В страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний, а число иностранных наёмников превысило шесть тысяч человек», — цитирует министра РИА Новости.

Глава Министерства обороны Российской Федерации также напомнил, что на всей территории Украины была сформирована «сеть из более чем 30 биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США».

Шойгу: страх разгрома ВСУ вынудил Запад усилить поставки летального оружия на Украину

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

ВСУ летальное оружие Шойгу
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