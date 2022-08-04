Шойгу: российские военные доставили свыше 50 тысяч тонн гуманитарных грузов в ЛДНР

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военнослужащие активно участвуют в работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных районах ЛНР и ДНР.
По его словам, ВС РФ провели около 1,4 тысячи гуманитарных акций, передав республикам Донбасса свыше 50,5 тысячи тонн грузов. Шойгу отметил, что военные строители также восстанавливают гражданскую инфраструктуру.
Министр добавил, что российскими специалистами был построен водовод, который обеспечивает подачу воды для жителей Донецка и близлежащих населенных пунктов. Кроме того, в настоящее время возводятся 12 жилых домов, два многофункциональных медцентра и административно-спасательный центр МЧС.