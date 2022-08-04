Шойгу: российские военные доставили свыше 50 тысяч тонн гуманитарных грузов в ЛДНР

Министр добавил, что российскими специалистами был построен водовод, который обеспечивает подачу воды для жителей Донецка и близлежащих населенных пунктов. Кроме того, в настоящее время возводятся 12 жилых домов, два многофункциональных медцентра и административно-спасательный центр МЧС.