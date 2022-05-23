Шойгу: Россия примет меры адекватного противодействия в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО

Вместе с тем, Шойгу подчеркнул, что контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения показали качественный рост уровня подготовки соединений округа на 25% (к прошлому году). А интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота возросла на 42%, налет же авиации округа с начала года вырос на 4%.