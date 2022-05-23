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Шойгу: Россия примет меры адекватного противодействия в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО

Шойгу: Россия примет меры адекватного противодействия в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО
MOD Russia/via Globallookpress.com

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что на Западном стратегическом направлении нарастают военные угрозы у российских границ. Заявки на вступление в НАТО подали ближайшие соседи — Финляндия и Швеция. Россия будет принимать меры адекватного противодействия, передает РИА Новости.

«В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений», — сообщил Шойгу.

ТАСС
ТАСС

Министр также отметил, что проводимые организационные мероприятия были синхронизированы с поставкой в российские войска современного вооружения и военной техники.

Вместе с тем, Шойгу подчеркнул, что контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения показали качественный рост уровня подготовки соединений округа на 25% (к прошлому году). А интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота возросла на 42%, налет же авиации округа с начала года вырос на 4%.

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