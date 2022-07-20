Шойгу проинспектировал задействованную в спецоперации группировку ВС РФ «Запад»

Шойгу распорядился повысить оперативность уничтожения беспилотников противника над приграничными с РФ районами. Он также приказал жестко пресекать любые попытки националистов вести огонь по жилым кварталам освобожденных населенных пунктов.

По имеющейся информации, министр на командном пункте заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого. Главе Минобороны РФ доложили о текущей обстановке и выполняемых боевых задачах.