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Шойгу проинспектировал группировку ВС РФ «Восток» на Украине

Шойгу проинспектировал группировку ВС РФ «Восток» на Украине
Globallookpress.com/MOD Russia

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Донбасс для инспекции российской группировки «Восток», задействованной в специальной военной операции.

Командующий группировки генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил Шойгу о ходе выполнения боевых задач и обстановке на передовой, после чего министр дал указания о приоритетном поражении позиций противника высокоточным оружием. В первую очередь, уничтожению подлежат позиции, откуда ВСУ ведут огонь по полям с пшеницей и зернохранилищам. 

Ранее Шойгу проинспектировал российские группировки «Юг» и «Центр» и отдал распоряжение командующим Сергею Суровикину и Александру Лапину.

восток спецоперация Шойгу
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