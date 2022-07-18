Шойгу проинспектировал группировку ВС РФ «Восток» на Украине

Командующий группировки генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил Шойгу о ходе выполнения боевых задач и обстановке на передовой, после чего министр дал указания о приоритетном поражении позиций противника высокоточным оружием. В первую очередь, уничтожению подлежат позиции, откуда ВСУ ведут огонь по полям с пшеницей и зернохранилищам.