Шойгу поручил нарастить действия группировок ВС РФ на всех направлениях в ходе СВО

Отмечается, что таким образом ВС РФ могут лишить украинских военных возможности наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса.

Шойгу заслушал доклады командования об обстановке и действиях противника. Глава Минобороны РФ дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию активности группировок на всех операционных направлениях.