Шойгу поручил нарастить действия группировок ВС РФ на всех направлениях в ходе СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал задействованные в спецоперации группировки российских войск «Юг» и «Центр».
Шойгу заслушал доклады командования об обстановке и действиях противника. Глава Минобороны РФ дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию активности группировок на всех операционных направлениях.
Отмечается, что таким образом ВС РФ могут лишить украинских военных возможности наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса.