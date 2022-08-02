Шойгу обсудил с азербайджанским коллегой Гасановым вопросы региональной безопасности

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой минобороны Азербайджана Закиром Гасановым.
По имеющейся информации, главы военных ведомств обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности. Отмечается, что также поднимались другие темы, представляющие взаимный интерес.
Ранее глава российского минобороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания рассказал, что освобождение ДНР от украинских силовиков идет по плану. Он также говорил, что за последнее время под контроль союзных сил перешли еще шесть населенных пунктов.