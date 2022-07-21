Шойгу наградил героев спецоперации ВС РФ на Украине медалями «Золотая звезда»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды офицерам, которые проявили героизм во время выполнения боевых задач на Украине. Об этом сообщает военное ведомство.
По данным пресс-службы, звание Героя России получили: командир танкового полка Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка Илья Сизов, командир огнеметного взвода Андрей Соловьев, а также заместитель командира взвода Мерген Донгак.
Также медаль «Золотая звезда» был удостоен глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков. Министр обороны отметил, что награда была присуждена за выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности страны и разработку современных образцов вооружения.