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Шойгу и Гутерреш подписали меморандум о содействии поставкам продукции РФ на мировой рынок

Шойгу и Гутерреш подписали меморандум о содействии поставкам продукции РФ на мировой рынок
Globallookpress.com/MOD Russia

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Министр подписал меморандум о взаимодействии между РФ и ООН о содействии поставок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки, сообщила пресс-служба военного ведомства.

Перед подписанием документа генсек обратил внимание на большой опыт Шойгу в миротворческих операциях, в том числе в Закавказье. По его словам, они вместе с главой Минобороны РФ эффективно решали вопросы восстановления мира и безопасности в этом регионе.

«Я посмотрел документ, который вы привезли, и готов его сейчас подписать. Для нас очень важно решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна», — подчеркнул Гутерреш.

Генсек ООН также объявил о создании совместного координационного центра для мониторинга за вывозом зерна из украинских портов. Он подтвердил, что соглашение по экспорту предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного.

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