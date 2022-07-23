Шойгу и Гутерреш подписали меморандум о содействии поставкам продукции РФ на мировой рынок

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Министр подписал меморандум о взаимодействии между РФ и ООН о содействии поставок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки, сообщила пресс-служба военного ведомства.
Перед подписанием документа генсек обратил внимание на большой опыт Шойгу в миротворческих операциях, в том числе в Закавказье. По его словам, они вместе с главой Минобороны РФ эффективно решали вопросы восстановления мира и безопасности в этом регионе.
«Я посмотрел документ, который вы привезли, и готов его сейчас подписать. Для нас очень важно решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна», — подчеркнул Гутерреш.
Генсек ООН также объявил о создании совместного координационного центра для мониторинга за вывозом зерна из украинских портов. Он подтвердил, что соглашение по экспорту предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного.