Шойгу: бойцы ВДВ проявляют смелость и грамотность в ходе спецоперации на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу в праздничном поздравлении военнослужащих с Днем Воздушно-десантных войск РФ отметил их умение выполнять любые задачи в ходе спецоперации на Украине.
Он отметил, что «крылатая пехота» остается гарантом безопасности России на протяжении всей истории.
«Принимая участие в специальной военной операции, личный состав Воздушно-десантных войск действует смело, грамотно и оперативно, постоянно доказывает готовность и умение решать поставленные задачи в самых сложных условиях», — говорится в поздравлении министра обороны.
Шойгу уверен, что военнослужащие ВДВ всегда будут защищать национальные интересы страны, а также поблагодарил бойцов за труд.
«Искренние слова благодарности ветеранам войск, тем, кто стоял у истоков десантного братства, кто сегодня передает опыт и знания подрастающему поколению. Поздравляю всех с праздником, благодарю за верную службу и ратный труд», — добавил он.
Шойгу подытожил, что гвардейцы-десантники всегда демонстрировали профессионализм, стойкость и мужество.