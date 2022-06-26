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Шойгу: Белоруссия является важнейшим стратегическим партнером и ближайшим другом России

Шойгу: Белоруссия является важнейшим стратегическим партнером и ближайшим другом России
MOD Russia/via Globallookpress.com

Белоруссия является важнейшим стратегическим партнером, ближайшим другом и союзником России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В ходе встречи с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Москве Шойгу подчеркнул, что двустороннее военное сотрудничество между странами развивается на фоне беспрецедентного давления со стороны Запада.

«Республика Беларусь для нас – важнейший стратегический партнер. Сегодня мы выстраиваем наше сотрудничество в условиях давления Запада и необъявленной войны против наших стран», — сказал глава военного ведомства.

Шойгу отметил, что российская сторона по достоинству ценит решимость белорусского народа противостоять конфронтационному курсу США и их союзников и готовность формировать совместными усилиями единое оборонное пространство в рамках Союзного государства.

америка Белоруссия ипотека Россия сергей шойгу США
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