Шойгу: Белоруссия является важнейшим стратегическим партнером и ближайшим другом России

Белоруссия является важнейшим стратегическим партнером, ближайшим другом и союзником России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В ходе встречи с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Москве Шойгу подчеркнул, что двустороннее военное сотрудничество между странами развивается на фоне беспрецедентного давления со стороны Запада.
«Республика Беларусь для нас – важнейший стратегический партнер. Сегодня мы выстраиваем наше сотрудничество в условиях давления Запада и необъявленной войны против наших стран», — сказал глава военного ведомства.
Шойгу отметил, что российская сторона по достоинству ценит решимость белорусского народа противостоять конфронтационному курсу США и их союзников и готовность формировать совместными усилиями единое оборонное пространство в рамках Союзного государства.