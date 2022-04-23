Шоумен Вячеслав Макаров назвал самого популярного участника шоу «Маска»

По словам Макарова, этого

«виртуального» артиста видят в двух сезонах «Маски» подряд и во всех новогодних

выпусках. Шоумен рассказал, что один из судей Филипп Киркоров почти в каждом

костюме умудряется разглядеть певицу Аниту Цой.