Шоумен Вячеслав Макаров назвал самого популярного участника шоу «Маска»

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Телеведущий Вячеслав
Макаров рассказал, кто является самым популярным участником музыкального шоу «Маска»
на канале НТВ.
По словам Макарова, этого
«виртуального» артиста видят в двух сезонах «Маски» подряд и во всех новогодних
выпусках. Шоумен рассказал, что один из судей Филипп Киркоров почти в каждом
костюме умудряется разглядеть певицу Аниту Цой.
«Он говорит периодически: “Здесь 100% Анита Цой. Если я не прав, то мы все идем в ЦУМ”», — рассказал
Макаров в YouTube-шоу Стаса Ярушина.
Телеведущий отметил, что
Цой уже стала полноценным участником «Маски», потому что чаще, чем ее, в этом
шоу не упоминали еще никого.
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