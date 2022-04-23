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    Шоумен Вячеслав Макаров назвал самого популярного участника шоу «Маска»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Шоумен Вячеслав Макаров назвал самого популярного участника шоу «Маска»

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      Prt Scr youtube.com/ Vyacheslav Makarov  

    Телеведущий Вячеслав
    Макаров рассказал, кто является самым популярным участником музыкального шоу «Маска»
    на канале НТВ.

    По словам Макарова, этого
    «виртуального» артиста видят в двух сезонах «Маски» подряд и во всех новогодних
    выпусках. Шоумен рассказал, что один из судей Филипп Киркоров почти в каждом
    костюме умудряется разглядеть певицу Аниту Цой.

    «Он говорит периодически: “Здесь 100% Анита Цой. Если я не прав, то мы все идем в ЦУМ”», — рассказал
    Макаров в YouTube-шоу Стаса Ярушина.

    Телеведущий отметил, что
    Цой уже стала полноценным участником «Маски», потому что чаще, чем ее, в этом
    шоу не упоминали еще никого.

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