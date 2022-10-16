Шоумен Стас Барецкий намерен эксгумировать тело покойного Моисеева и доказать их родство

«Я сказал, что буду вести борьбу за недвижимость, потому что я точно знаю, что его сын, и за авторские права его песен. Горох никаких прав на них не имеет. Буду оспаривать все его бумажки, которые он предоставлял, что их Борис Моисеев подписал», — цитирует Барецкого Пятый канал.