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Шоумен Стас Барецкий намерен эксгумировать тело покойного Моисеева и доказать их родство

Шоумен Стас Барецкий намерен эксгумировать тело покойного Моисеева и доказать их родство
Global Look Press | Alexander Legky

Музыкант и шоумен Стас Барецкий пообещал доказать, что певец Борис Моисеев был его отцом.

По словам Барецкого, когда Моисееву было 16 лет, у него «была связь», от которой и родился шоумен. Музыкант уверен – артист не был геем, а все его заявления и образы – это мода и эпатаж. Родство с покойным исполнителем он намерен определить с помощью эксгумации тела певца и различных ДНК-тестов.

Кроме того, актер уже заявил права на хиты исполнителя. Указанного в завещании наследника – директора Моисеева Сергея Гороха — он считает мошенником.

«Я сказал, что буду вести борьбу за недвижимость, потому что я точно знаю, что его сын, и за авторские права его песен. Горох никаких прав на них не имеет. Буду оспаривать все его бумажки, которые он предоставлял, что их Борис Моисеев подписал», — цитирует Барецкого Пятый канал.

Напомним, исполнитель хита «Голубая луна» скончался 27 сентября 2022 года. По информации СМИ, причиной стал третий инфаркт.

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