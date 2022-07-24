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Шоумен Солнцев колко отреагировал на смелого выступления Бузовой на VK Fest

Шоумен Солнцев колко отреагировал на смелого выступления Бузовой на VK Fest
Федеральное агентство новостей

Певица Ольга Бузова закончила участие в съемках третьего сезона российского шоу «Звезды в Африке» и сразу же отправилась выступать на молодежном фестивале VK Fest. При этом артистка успела сделать непристойное заявление и выйти на сцену в достаточно откровенном костюме. Шоумен Рустам Солнцев колко отреагировал на смелый перформанс звезды телестройки. Соответствующее сообщение появилось в его личном Telegram-канале.

Бузова успела отличиться на первых днях VK Fest. Так, артистка сделала громкое заявление о своей любви к мужским половым органам. Вместе с этим гости музыкального фестиваля были поражены достаточно откровенным костюмом звезды — комбинезоном из ткани с окрасом тигриной шкуры с многочисленными вырезами.

Однако этим Бузова не ограничилась. Она устроила на сцене смелые танцы. Повидавший многое в сфере шоу-бизнеса Рустам Солнцев был удивлен таким перформансом певицы.

«Случился ор», — написал шоумен.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что актриса Поплавская жестко высказалась о Бузовой после непристойного заявления на VK Fest.

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RusNewsToday24
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