Шоумен Солнцев колко отреагировал на смелого выступления Бузовой на VK Fest

Певица Ольга Бузова закончила участие в съемках третьего сезона российского шоу «Звезды в Африке» и сразу же отправилась выступать на молодежном фестивале VK Fest. При этом артистка успела сделать непристойное заявление и выйти на сцену в достаточно откровенном костюме. Шоумен Рустам Солнцев колко отреагировал на смелый перформанс звезды телестройки. Соответствующее сообщение появилось в его личном Telegram-канале.