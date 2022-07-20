Шоумен Рустам Солнцев разоблачил сексуальные связи Баскова

Известный шоумен Рустам Солнцев решил высказаться о сексуальных связях певца Николая Баскова после его слов о сложных отношениях с женщинами, назвав его «гомосексуалом», пишет «Экспресс газета».
По мнению Солнцева, Басков не хочет говорить правду о своей ориентации, поэтому старается не затрагивать эту тему. Тем не менее певцу необходимо признаться общественности в своей наклонности.
Отмечается, что у Баскова никогда не было романов, о чем ранее намекал Филипп Киркоров, подшучивая над коллегой по «цеху».
«Когда Басков начинает народу втюхивать эти фразы: “Я в женщинах растворяюсь”, — выглядит это нелепо, я ему не советую этим заниматься», – заявил он.