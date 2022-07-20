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Шоумен Рустам Солнцев разоблачил сексуальные связи Баскова

Шоумен Рустам Солнцев разоблачил сексуальные связи Баскова
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный шоумен Рустам Солнцев решил высказаться о сексуальных связях певца Николая Баскова после его слов о сложных отношениях с женщинами, назвав его «гомосексуалом», пишет «Экспресс газета».

По мнению Солнцева, Басков не хочет говорить правду о своей ориентации, поэтому старается не затрагивать эту тему. Тем не менее певцу необходимо признаться общественности в своей наклонности.

Отмечается, что у Баскова никогда не было романов, о чем ранее намекал Филипп Киркоров, подшучивая над коллегой по «цеху».

«Когда Басков начинает народу втюхивать эти фразы: “Я в женщинах растворяюсь”, — выглядит это нелепо, я ему не советую этим заниматься», – заявил он.

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RusNewsToday24
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