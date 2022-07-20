Шоумен Рустам Солнцев раскрыл имя тайного сожителя Николая Баскова

Известный российский шоумен Рустам Солнцев высказался о сексуальной ориентации певца Николая Баскова и раскрыл имя его тайного сожителя. Об этом сообщает издание «Экспресс газета».
Сообщается, что Басков состоял в романах с Оксаной Федоровой и Викторией Лопыревой, однако это, как считает Солнцев, было для отвода глаз. На самом деле звезда эстрады жила с мужчиной.
«Долгие годы Басков жил с мужчиной по фамилии Манучаров. Я знаю об этом точно, а остальной круг его общения не заслуживает внимания, массажисты и прочие. Об этом знает весь шоу-бизнес. Отношений они не скрывали», – сказал шоумен Солнцев.