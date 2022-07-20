Шоумен Рустам Солнцев раскрыл имя тайного сожителя Николая Баскова

«Долгие годы Басков жил с мужчиной по фамилии Манучаров. Я знаю об этом точно, а остальной круг его общения не заслуживает внимания, массажисты и прочие. Об этом знает весь шоу-бизнес. Отношений они не скрывали», – сказал шоумен Солнцев.