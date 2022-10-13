Шоумен Кушанашвили признался, что подставил Леру Кудрявцеву из-за денег

Дружба Кушанашвили с Кудрявцевой началась 30 лет назад. Певица пришла на пробы в программу «Партийная зона», где они и встретились. Возлюбленным Леры в то время был мужчина по имени Дмитрий. Из-за него Кушанашвили чуть не «потерял лучшую подругу в жизни».