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Шоумен Кушанашвили признался, что подставил Леру Кудрявцеву из-за денег

Лера Кудрявцева не успела отдать Моисееву ключи от его болгарской квартиры
prt scr youtube.com | Осторожно: Собчак

Шоумен Отар Кушанашвили признался, что много лет назад сильно обидел Леру Кудрявцеву своим предательством из-за денег, сообщает Пятый канал.

Дружба Кушанашвили с Кудрявцевой началась 30 лет назад. Певица пришла на пробы в программу «Партийная зона», где они и встретились. Возлюбленным Леры в то время был мужчина по имени Дмитрий. Из-за него Кушанашвили чуть не «потерял лучшую подругу в жизни».

Дмитрий сильно ревновал и старался контролировать Леру. Он назначил Кушанашвили встречу и предложил ему следить за Кудрявцевой. Шоумен признался, что тогда «оказался продажной гнидой».

«Я, как ублюдочный агент, стал докладывать ему обо всех перемещениях Леры. Еще и врал, чтобы заработать больше. Временами мне не хотелось жить», — рассказал Отар.

Отношения Леры и Дмитрия дошли до того, что коллеги Кудрявцевой заметили у нее синяки. За девушку заступились, и тогда Дмитрий раскрыл их с Отаром тайну. Узнав о том, что Кушанашвили подставил Кудрявцеву, она прилюдно плюнула ему в лицо.

Спустя годы бывшие друзья смогли примириться. Лера простила Отара, после того, как якобы увидела сон, что если она этого не сделает, то с ними обоими случится что-то плохое.

Кушанашвили признался, что деньги для него настолько важны и даже сейчас он не уверен, смог бы он поступить по-другому.

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