Шоумен Иван Ургант выставил на продажу свою недвижимость в России

«Дом изначально был куплен, чтобы в нем жила большая семья Ивана. Они даже переехали туда, но через какое-то время выяснилось, что в особняке есть проблема с той самой плесенью. С тех пор особняк стоял закрытым. Его пытались сдавать в аренду, но желающих не было», — рассказал kp.ru человек из окружения шоумена.