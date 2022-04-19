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    Шоумен Иван Ургант выставил на продажу свою недвижимость в России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Шоумен Иван Ургант выставил на продажу свою недвижимость в России

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    globallookpress/ Pravda Komsomolskaya

    Актер, шоумен и телеведущий Иван Ургант выставил на продажу свой особняк на Рублевке, который он приобрел за 7 млн долларов в 2018 году.

    Стоимость особняка, выполненного в классическом европейском стиле, варьируется: разные агентства запрашивают за него от 150 до 160 млн рублей. Таким образом, особняк подешевел почти втрое. Вполне возможно, это произошло из-за поразившей здание плесени.

    «Дом изначально был куплен, чтобы в нем жила большая семья Ивана. Они даже переехали туда, но через какое-то время выяснилось, что в особняке есть проблема с той самой плесенью. С тех пор особняк стоял закрытым. Его пытались сдавать в аренду, но желающих не было», — рассказал kp.ru человек из окружения шоумена.

    Ургант некоторое время назад вернулся в Россию из Израиля. Ранее о его отъезде высказался кинорежиссер Никита Михалков.

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