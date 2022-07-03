Шоумен Гоген Солнцев пережил сердечный приступ после смерти матери

Супруга Гогена Солнцева Полина рассказала о самочувствии шоумена после смерти матери Людмилы Кравцовой. Женщина скончалась в больнице.
Солнцева призналась, что после смерти матери шоумен начал чувствовать себя плохо. У блогера случился приступ, от которого он до сих пор не может отойти. Солнцев лежит и просто смотрит в потолок.
«Он лежит, смотрит в одну точку и плачет. Мы вместе плачем. Сегодня ночью почти не сомкнули глаз. Сейчас он уснул, а я готовлю ему на завтрак его любимый омлет с помидорами. Ему его Людмила Васильевна в детстве часто готовила. “Я так любил мать! Ее уход — самая большая трагедия моей жизни!” — сказал он мне», — рассказала супруга блогера в беседе с PROZVEZD.
Также Солнцева отметила, что для нее уход Кравцовой стал личной трагедией. Супруга шоумена тоже не была готова к внезапной смерти его матери.