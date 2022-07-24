Шоумен Эмин Агаларов прокомментировал возвращение Валерия Меладзе на большую сцену

Музыкант Эмин Агаларов высказался о возвращении своего друга Валерия Меладзе на большую сцену. Об этом он рассказал на Youtube-канале Надежды Стрелец.
Шоумен поделился, что высоко ценит творчество Меладзе и считает, что у него немало музыкальных заслуг. По словам Агаларова, старого репертуара артиста хватит на гастроли до конца жизни. Старые хиты до сих пор на слуху и любимы слушателями.
На данный момент Валерий Меладзе практически не занимается концертной деятельностью в России. Певец уже планировал завершить свою карьеру и полностью посвятить себя опреснению морской воды. Поклонники его творчества были расстроены таким решением известного исполнителя. Однако вокалист принял решение все-таки вернуться на большую сцену.