Шоумен Эмин Агаларов прокомментировал возвращение Валерия Меладзе на большую сцену

Шоумен поделился, что высоко ценит творчество Меладзе и считает, что у него немало музыкальных заслуг. По словам Агаларова, старого репертуара артиста хватит на гастроли до конца жизни. Старые хиты до сих пор на слуху и любимы слушателями.