Шоумен Александр Ревва поссорился с отцом из-за Зеленского

Известный российский шоумен и юморист поссорился с собственным отцом из-за Владимира Зеленского и спецоперации России на Украине. Об этом рассказал отец бывшего участника Comedy Club Владимир Ревва, пишет «Комсомольская правда».
Ревва-старший сейчас живет Донецке. С сыном он поссорился еще в 2014 году, а с момента начала конфликта юморист ни одного раза не навещал отца.
«Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг – такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: “Если я буду ездить на Родину, меня на Украину не пустят», – признался он.
Владимир Ревва заявил, что не звонит своему сыну и ждет звонка от него самого.
Ранее в СМИ появилась информация, что Александр Ревва якобы улетел в Испанию.