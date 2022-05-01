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    Шоу «Сто к одному» не сняли с эфира после громких высказываний Гуревича

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Шоу «Сто к одному» не сняли с эфира после громких высказываний Гуревича

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    globallookpress.com / Максим Бурлак / Russian Look

    Программа «Сто к одному» продолжает транслироваться на телеканале «Россия-1» после громких высказываний Александра Гуревича. 1 мая состоялся праздничный выпуск.

    Недавно Гуревич заявлял, что политическая обстановка в мире не позволяет шутить и веселиться. По его словам, он ощущает «ужас и бессилие».

    Несмотря на это, очередные выпуски шоу вышли в эфир. Участники передачи 30 апреля и 1 мая разделились на команды: исполнителей оперы и многодетных родителей.

    Ранее телеведущий уточнял, что новые выпуски передачи «Сто к одному» были записаны в феврале. Дальнейшие съемки проекта временно прекращены.

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