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Шоу «Москва. Кремль. Путин» Соловьева стало самым популярным ТВ-проектом

Шоу «Москва. Кремль. Путин» Соловьева стало самым популярным ТВ-проектом
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Проект тележурналиста и ведущего Владимира Соловьева «Москва. Кремль. Путин» стали лидером по популярности среди телевизионных программ. 

Как следует из различных рейтинговых порталов, в том числе исследовательской компании «Mediascope», программа Соловьева заняла первенство по просмотрам. За ней следуют передачи Дмитрия Киселева и Андрея Малахова.

В программе Владимир Соловьев сообщает эксклюзивную информацию о последних событиях и решениях, принятых в Кремле.

В рейтинге зрительского интереса ведущий Владимир Соловьев также занял первое место. Андрей Малахов попал в десятку, а Дмитрий Киселев влетел в первую тройку.

владимир соловьев кремль шоу
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