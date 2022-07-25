Шоу «Москва. Кремль. Путин» Соловьева стало самым популярным ТВ-проектом

Проект тележурналиста и ведущего Владимира Соловьева «Москва. Кремль. Путин» стали лидером по популярности среди телевизионных программ.
Как следует из различных рейтинговых порталов, в том числе исследовательской компании «Mediascope», программа Соловьева заняла первенство по просмотрам. За ней следуют передачи Дмитрия Киселева и Андрея Малахова.
В программе Владимир Соловьев сообщает эксклюзивную информацию о последних событиях и решениях, принятых в Кремле.
В рейтинге зрительского интереса ведущий Владимир Соловьев также занял первое место. Андрей Малахов попал в десятку, а Дмитрий Киселев влетел в первую тройку.