Шоу «Лучше всех!» осенью вернется в эфир Первого канала без Максима Галкина

Первый канал намерен вернуть в эфир несколько развлекательных программ, среди них — проект «Лучше всех!», который ранее вел сбежавший в Израиль юморист Максим Галкин.
Как рассказали авторы «Комсомольской правды», шоу «Лучше всех!», в котором выступали талантливые дети, удивляя и умиляя зрителей, будет выходить в эфир без Галкина. Пока неизвестно, кто займет место ведущего передачи. По данным КП, шоу будет выходить вообще без ведущего.
На Первом канале также выйдет новая передача «Про Уют», ведущей станет Вера Панфилова, дочка музыканта Константина Кинчева. У Веры есть свое бюро по ремонту, а теперь ей предстоит рассказывать про то, как создать уют в доме по ТВ.