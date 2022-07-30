Шоу «Лучше всех!» осенью вернется в эфир Первого канала без Максима Галкина

На Первом канале также выйдет новая передача «Про Уют», ведущей станет Вера Панфилова, дочка музыканта Константина Кинчева. У Веры есть свое бюро по ремонту, а теперь ей предстоит рассказывать про то, как создать уют в доме по ТВ.