Шоу «Лучше всех» на Первом канале могут запустить без Максима Галкина

Кто возьмет на себя роль ведущего в известном проекте пока неизвестно. Возможно Галкин все же вернется к своей должности, но пока он не сообщал о планах возвращаться в Россию из Израиля. Сейчас юморист отправился в тур по стране и собирает деньги в помощь украинским беженцам. При этом его супруга Алла Пугачева планирует к сентябрю отдать детей в московскую школу.