Шоу «Лучше всех» на Первом канале могут запустить без Максима Галкина

Телеведущий и юморист Максим Галкин уже потерял свое место в проекте «Сегодня вечером». В скором времени и программа «Лучше всех» тоже может остаться без ведущего.
Первый канал заменил Галкина на Николая Цискаридзе в проекте «Сегодня вечером». Зрители оказались довольны заменой. Также юморист вел шоу про талантливых детей «Лучше всех». Программа перестала выходить еще в январе, но в скором времени может возобновить съемки, только судьба Галкина в ней пока неизвестна.
«До сентября снимать шоу не планировали изначально. Будет ли Максим Галкин вести проект — неизвестно, но на данный момент замену ему никто не ищет точно», — сообщил источник порталу Teleprogramma.pro.
Кто возьмет на себя роль ведущего в известном проекте пока неизвестно. Возможно Галкин все же вернется к своей должности, но пока он не сообщал о планах возвращаться в Россию из Израиля. Сейчас юморист отправился в тур по стране и собирает деньги в помощь украинским беженцам. При этом его супруга Алла Пугачева планирует к сентябрю отдать детей в московскую школу.