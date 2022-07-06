Шольц заявил о начале обучения украинских солдат использованию РСЗО MARS 2

До этого министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия предоставит ВСУ три системы MARS 2 сразу после того, как украинские солдаты пройдут обучение. При этом решение о предоставлении Украине этих систем было принято совместно с США и Британией.