Шольц заявил о начале обучения украинских солдат использованию РСЗО MARS 2

Первая группа украинских военных отправилась на обучение управлением реактивными системами залпового огня MARS 2, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
До этого министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия предоставит ВСУ три системы MARS 2 сразу после того, как украинские солдаты пройдут обучение. При этом решение о предоставлении Украине этих систем было принято совместно с США и Британией.
«Здесь уже началось обучение. То же касается БМП Gepard, которые способны защищать войска от нападений с воздуха», — заявил Шольц.
Ранее Москва предупредила западных партнеров о негативном влиянии поставок вооружений на Украину и сообщила, что конвои с оружием НАТО для ВСУ рискуют стать целью номер один для российских ракет.
При этом российские войска уже уничтожили большую часть американских систем РСЗО HIMARS ВСУ, сообщило издание Argumenti.ru.