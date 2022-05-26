Шольц: Запад не примет «навязанный» Украине мир

Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.