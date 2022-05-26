Шольц: Запад не примет «навязанный» Украине мир

Западные страны не примут мир на Украине, если он будет навязан, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в рамках выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.
Глава ФРГ подчеркнул, что мир сейчас переживает «поворотный момент», а также снова напомнил о невмешательстве НАТО в конфликт на Украине.
«Мы не предпримем действий, которые сделают НАТО стороной конфликта. Также мы постоянно должны давать понять Путину: не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем», — сказал Шольц.
Ранее Шольц уже высказывался в схожем ключе, однако брал на себя ответственность выражать мнение лишь Германии. Он подчеркивал, что разрешение конфликта возможно только в случае достижения некого компромисса между Москвой и Киевом. Кроме того, канцлер сообщил, что продолжит поддерживать контакты с руководством России и Украины.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.