Шольц: проблему энергобезопасности Германии нельзя решить в ближайшие годы

Канцлер добавил, что правительство ограничивает себя с целью пережить следующую зиму. По его словам, хоть это и не первоочередная задача, в долгосрочной перспективе Германия должна стремиться к независимости от импорта энергоносителей и быть готова к переходу на возобновляемые источники энергии. Шольц при этом не исключает, что ближайшем будущем жителям Германии придется столкнуться с определенными трудностями.