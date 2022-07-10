Шольц: проблему энергобезопасности Германии нельзя решить в ближайшие годы

Энергообеспечение будет оставаться в Германии вопросом номер один на протяжении многих месяцев и даже лет. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Берлин предпринимает все необходимые шаги, чтобы закрыть потребности страны в топливе, указал он. ФРГ строит трубопроводы, заполняет хранилища, осваивает альтернативные источники энергии. Канцлер полагает, что это должно помочь преодолеть дефицит.
Канцлер добавил, что правительство ограничивает себя с целью пережить следующую зиму. По его словам, хоть это и не первоочередная задача, в долгосрочной перспективе Германия должна стремиться к независимости от импорта энергоносителей и быть готова к переходу на возобновляемые источники энергии. Шольц при этом не исключает, что ближайшем будущем жителям Германии придется столкнуться с определенными трудностями.