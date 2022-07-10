Новости0

Шольц: проблему энергобезопасности Германии нельзя решить в ближайшие годы

Шольц: проблему энергобезопасности Германии нельзя решить в ближайшие годы
globallookpress/Michael Kappeler/dpa

Энергообеспечение будет оставаться в Германии вопросом номер один на протяжении многих месяцев и даже лет. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Берлин предпринимает все необходимые шаги, чтобы закрыть потребности страны в топливе, указал он. ФРГ строит трубопроводы, заполняет хранилища, осваивает альтернативные источники энергии. Канцлер полагает, что это должно помочь преодолеть дефицит.

Канцлер добавил, что правительство ограничивает себя с целью пережить следующую зиму. По его словам, хоть это и не первоочередная задача, в долгосрочной перспективе Германия должна стремиться к независимости от импорта энергоносителей и быть готова к переходу на возобновляемые источники энергии. Шольц при этом не исключает, что ближайшем будущем жителям Германии придется столкнуться с определенными трудностями.

Германия шольц энергоносители
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.