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Шольц пригрозил России вечными санкциями

Шольц пригрозил России вечными санкциями
globallookpress/Michael Kappeler/dpa

Канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил России вечными санкциями в случае, если конфликт на Украине завершится в пользу Москвы.

«То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена», — написал Шольц в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Немецкий политик также добавил, что ФРГ будет поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо. 

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