Шольц предупредил жителей ФРГ об «историческом вызове» из-за украинского кризиса

Последствия украинского кризиса не удастся преодолеть в ближайшее время. Такой вывод сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц в ходе пресс-конференции, которая состоялась после встречи с представителями профсоюзов и промышленных объединений, сказал, что события на украинской земле привели к изменениям во всем мире.
«Мы должны быть готовы к тому, что эта ситуация не изменится в обозримом будущем. Иными словами, мы сталкиваемся с историческим вызовом», — отметил он.
Вместе с этим Шольц подчеркнул, что Берлин сможет выстоять в это непростое для страны время.
«Федеральное правительство уже представило два обширных пакета (помощи. — Прим. ред.), чтобы заметно облегчить гражданам финансовое бремя», — заметил канцлер ФРГ.
Напомним, что коллективный Запад ввел против России шесть пакетов санкций из-за проведения спецоперации на Украине. Однако ограничения бумерангом ударили и по своим создателям, из-за чего многие европейские страны переживают кризис.