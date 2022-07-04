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Шольц предупредил жителей ФРГ об «историческом вызове» из-за украинского кризиса

Шольц предупредил жителей ФРГ об «историческом вызове» из-за украинского кризиса
globallookpress/Sven Hoppe/dpa

Последствия украинского кризиса не удастся преодолеть в ближайшее время. Такой вывод сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Шольц в ходе пресс-конференции, которая состоялась после встречи с представителями профсоюзов и промышленных объединений, сказал, что события на украинской земле привели к изменениям во всем мире.

«Мы должны быть готовы к тому, что эта ситуация не изменится в обозримом будущем. Иными словами, мы сталкиваемся с историческим вызовом», — отметил он.

Вместе с этим Шольц подчеркнул, что Берлин сможет выстоять в это непростое для страны время.

«Федеральное правительство уже представило два обширных пакета (помощи. — Прим. ред.), чтобы заметно облегчить гражданам финансовое бремя», — заметил канцлер ФРГ. 

Напомним, что коллективный Запад ввел против России шесть пакетов санкций из-за проведения спецоперации на Украине. Однако ограничения бумерангом ударили и по своим создателям, из-за чего многие европейские страны переживают кризис.

Германия Киев кризис Украина шольц
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