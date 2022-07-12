Шольц открестился от уволенного с поста посла Украины в Берлине Мельника

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал увольнение Андрея Мельника с должности украинского посла.
Один из жителей Германии на встрече с Шольцем выразил восхищение канцлером страны за то, как он вежливо отреагировал на недипломатичные высказывания Мельника в адрес Берлина. По словам немца, он бы отправил украинца на родину еще два месяца назад.
«Да, но не я, это решение украинского правительства. Чтобы не было недоразумений», — ответил на это Шольц.
Напомним, что ранее Мельник периодически обвинял германских властей за недостаточную помощь Киеву. Более того, он даже назвал канцлера ФРГ «обиженной ливерной колбасой» за отказ посещать Украину. Недавно стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снятии Мельника с должности посла в Берлине.