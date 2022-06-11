Шольц и Макрон собираются посетить Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги собираются посетить Киев. Об этом рассказали газете Bild am Sonntag собеседники в украинских и французских правительственных кругах.
Автор материала утверждает, что существуют конкретные планы визита Шольца в украинскую столицу. По данным издания, поездка должна состояться в течение этого месяца, до старта саммита G7. Он запланирован на 26-28 июня.
Берлин и Париж давно вели диалог о совместном визите. Поездка политиков должна демонстрировать единство Европы по украинскому вопросу. Макрон призывал, чтобы мероприятие прошло после выборов в Национальное собрание, которые запланированы на 12 и 19 июня. Французская администрация также является автором предложения совершить поездку вместе с Драги.