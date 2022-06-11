Шольц и Макрон собираются посетить Украину

Берлин и Париж давно вели диалог о совместном визите. Поездка политиков должна демонстрировать единство Европы по украинскому вопросу. Макрон призывал, чтобы мероприятие прошло после выборов в Национальное собрание, которые запланированы на 12 и 19 июня. Французская администрация также является автором предложения совершить поездку вместе с Драги.