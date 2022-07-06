Шольц: Германия готова предоставить Украине «гарантии безопасности»

Берлин готов предоставить Киеву «гарантии безопасности». Такое заявление сделал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
Как отметил глава немецкого правительства, это еще далеко не оконченный процесс. Он уточнил, что предполагаемые гарантии не могут быть аналогичны положениям документа НАТО о коллективной обороне.
«Вопрос о том, как это может быть организовано, обсуждается между государствами в G7, а также теми, кто готов дать такие гарантии. Германия – одна из этих стран, которая относится к ним», — сказал Шольц во время выступления в бундестаге.
Ранее на эту тему высказался президент Украины Владимир Зеленский. Он рассчитывает, что его страна получит систему гарантий безопасности, которая обеспечит ей защиту до получения членства в НАТО.