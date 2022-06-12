Шольц: Германия должна обрести независимость от российских энергоресурсов

Германии необходимо быстро и безопасно обрести независимость от российских энергоресурсов и преодолеть влияние от санкций против РФ. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Берлин, по словам Шольца, слишком долго считал Россию своим партнером. Однако теперь страна должна «обезопасить» себя и перестать полностью сотрудничать с РФ. В первую очередь это касается экономики.
«Мы слишком долго и односторонне полагались на поставки энергии из России», — рассказал Шольц.
Кроме того, помощь получит Восточная Германия, которая тяжело переживает санкционную политику против РФ. По мнению Шольца, нефтяное эмбарго пока приводит к огромным региональным различиям в ценах на заправках.
Недавно немецкий канцлер рассказал, что санкции против РФ будут действовать еще долго. На их отмену не повлияет даже завершение спецоперации России на Украине, передает РИАМО.