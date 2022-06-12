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Шольц: Германия должна обрести независимость от российских энергоресурсов

Шольц: Германия должна обрести независимость от российских энергоресурсов
globallookpress/Schacht, Henning

Германии необходимо быстро и безопасно обрести независимость от российских энергоресурсов и преодолеть влияние от санкций против РФ. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Берлин, по словам Шольца, слишком долго считал Россию своим партнером. Однако теперь страна должна «обезопасить» себя и перестать полностью сотрудничать с РФ. В первую очередь это касается экономики.

«Мы слишком долго и односторонне полагались на поставки энергии из России», — рассказал Шольц.

Кроме того, помощь получит Восточная Германия, которая тяжело переживает санкционную политику против РФ. По мнению Шольца, нефтяное эмбарго пока приводит к огромным региональным различиям в ценах на заправках.

Недавно немецкий канцлер рассказал, что санкции против РФ будут действовать еще долго. На их отмену не повлияет даже завершение спецоперации России на Украине, передает РИАМО

Германия олаф шольц российские энергоносители
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RusNewsToday24
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