Шольцу объявили демарш в бундестаге после отказа отвечать на вопрос о визите на Украину

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Несколько депутатов бундестага от Свободной демократической партии Германии демонстративно покинули заседание парламентского комитета по обороне, проходившее с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца. Немецкий политолог Александр Сосновский отметил, что такой поступок парламентариев свидетельствует о политическом кризисе, который постепенно развивается в ФРГ.
Заседание покинула группа депутатов, включая представителя фракции «либералов» по вопросам оборонной политики Маркуса Фабера. По его словам, причиной такого решения стала неспособность Олафа Шольца высказать свою позицию по ситуации на Украине, а также по поставкам Киеву вооружения.
«Шольц мог бы объяснить свою позицию в ходе заседания комитета. К сожалению, многие ответы не были даны. Надеюсь, мы сможем это исправить», — отметил политик.
Немецкий политолог Александр Сосновский отметил, что одной из причин, по которой депутаты покинули заседание, стал тот факт, что Шольц не захотел отвечать на вопрос о том, почему он до сих пор не посетил Зеленского в Киеве.
«Это тот самый кризис, о котором я говорил. Коалиция незаметно для окружающих распадается, а этот случай — первый явный признак скорого вотума недоверия канцлеру», — отметил Сосновский.
Напомним, что канцлер ФРГ Олаф Шольц длительное время проявлял сдержанность в вопросе поставок вооружения Украине. Но в итоге он был вынужден сообщить о готовности Берлина направить Киеву военную помощь.