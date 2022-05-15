Шольц узнал от Путина о неизменной позиции России по Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц не видит намерения России менять позицию по Украине. Об этом политик сказал по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее в Кремле сообщили, что Шольц позвонил российскому лидеру. Стороны обсудили украинский вопрос, сделав упор на гуманитарных проблемах. Путин рассказал о ходе военной операции и мерах по обеспечению безопасности мирных граждан. Президент России также обратил внимание на нарушение международного права со стороны националистов.
Путин и Шольц также обсудили санкции Евросоюза против РФ. Канцлер Германии подчеркнул: ограничения снимут, когда Москва и Киев заключат мирное соглашение.
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