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    Шольц узнал от Путина о неизменной позиции России по Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Шольц узнал от Путина о неизменной позиции России по Украине

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    globallookpress/Schacht, Henning

    Канцлер Германии Олаф Шольц не видит намерения России менять позицию по Украине. Об этом политик сказал по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Ранее в Кремле сообщили, что Шольц позвонил российскому лидеру. Стороны обсудили украинский вопрос, сделав упор на гуманитарных проблемах. Путин рассказал о ходе военной операции и мерах по обеспечению безопасности мирных граждан. Президент России также обратил внимание на нарушение международного права со стороны националистов.

    Путин и Шольц также обсудили санкции Евросоюза против РФ. Канцлер Германии подчеркнул: ограничения снимут, когда Москва и Киев заключат мирное соглашение.

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