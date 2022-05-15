Шольц узнал от Путина о неизменной позиции России по Украине

Ранее в Кремле сообщили, что Шольц позвонил российскому лидеру. Стороны обсудили украинский вопрос, сделав упор на гуманитарных проблемах. Путин рассказал о ходе военной операции и мерах по обеспечению безопасности мирных граждан. Президент России также обратил внимание на нарушение международного права со стороны националистов.